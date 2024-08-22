Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk kimdir?

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Muhsin Şentürk şimdilerde ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı görevinde bulunuyor. İşte, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk hakkında bilgiler...



MUHSİN ŞENTÜRK KİMDİR?



Muhsin Şentürk, 1968 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı.



Mezuniyetinin ardından hakim adayı olarak mesleğe başlayan Şentürk, çeşitli görevlerin ardından Kars Susuz ve Sivas Koyulhisar Cumhuriyet Savcılığı görevleri yerine getirdi.



Yargıtay üyeliğine 2012'de seçilen Muhsin Şentürk, evli ve iki çocuk babası.

