Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk'ü seçmişti. Geçtiğimiz mayıs ayından bu yana görevde olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ün kim olduğu ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Muhsin Şentürk kimdir?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk kimdir?

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Muhsin Şentürk şimdilerde ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı görevinde bulunuyor. İşte, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk hakkında bilgiler...

MUHSİN ŞENTÜRK ?

Muhsin Şentürk, 1968 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı.

Mezuniyetinin ardından hakim adayı olarak mesleğe başlayan Şentürk, çeşitli görevlerin ardından Kars Susuz ve Sivas Koyulhisar Cumhuriyet Savcılığı görevleri yerine getirdi.

Yargıtay üyeliğine 2012'de seçilen Muhsin Şentürk, evli ve iki çocuk babası.

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