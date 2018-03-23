Niğde Ulukışla'da 2014 yılında açılan ateşte Astsubay Adil Kozanoğlu ile Polis Memuru Adem Çoban şehit olmuş, kamyon sürücüsü Turan Yaşar hayatını kaybetmişti; 7 asker ve yolcu otobüsündeki 1 kişi de yaralanmıştı.



Yargıtay, DAEŞ'in Türkiye'deki bu ilk saldırısıyla ilgili kararını vererek, hapis cezalarını onadı.



Çendrim Ramadani'ye 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 174 yıl 6 ay hapis, Benyamin Xu'ya 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 179 yıl 6 ay hapis ile Muhammed Zakiri'ye ağırlaştırılmış müebbet ve 124 yıl hapis cezası verilmişti. Dava ile ilgili karar 2016 yılında çıkmıştı.