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Yargıtay, DAEŞ'in Niğde saldırısında teröristlere verilen cezaları onadı

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Türkiye

Yargıtay, Niğde Ulukışla'da 2 güvenlik görevlisini şehit edip, 1 kişiyi de öldüren 4 DAEŞ'liye verilen hapis cezalarını onadı.

Niğde Ulukışla'da 2014 yılında açılan ateşte Astsubay Adil Kozanoğlu ile Polis Memuru Adem Çoban şehit olmuş, kamyon sürücüsü Turan Yaşar hayatını kaybetmişti; 7 asker ve yolcu otobüsündeki 1 kişi de yaralanmıştı.

Yargıtay, DAEŞ'in Türkiye'deki bu ilk saldırısıyla ilgili kararını vererek, hapis cezalarını onadı.

Çendrim Ramadani'ye 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 174 yıl 6 ay hapis, Benyamin Xu'ya 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 179 yıl 6 ay hapis ile Muhammed Zakiri'ye ağırlaştırılmış müebbet ve 124 yıl hapis cezası verilmişti. Dava ile ilgili karar 2016 yılında çıkmıştı.

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