Yargıtay, Emine Bulut cinayeti davasında verilen müebbet hapis cezasını onadı

Yargıtay, Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'a verilen müebbet hapis cezasını onadı.

Haberler - Anadolu Ajansı 16.05.2022 - 12:12

Yargıtay, Emine Bulut cinayeti davasında verilen müebbet hapis cezasını onadı

İlişkili Haberler

Emine Bulut davasında katilin müebbet cezası onandı, aile Yargıtay'a başvurdu

Emine Bulut davasında katilin müebbet cezası onandı, aile Yargıtay'a başvurdu

Emine Bulut'un ardından bir yıl geçti: Feryadı unutulmadı

Emine Bulut'un ardından bir yıl geçti: Feryadı unutulmadı

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Emine Bulut'u öldüren eski eşi için müebbet hapis cezasını onadı.

Daire, 18 Ağustos 2019'da 'de eski eşini öldürdüğü gerekçesiyle Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve 21 Ekim 2019'da "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse mahkum edilen Varan hakkındaki davanın temyiz incelemesini tamamladı.

İNDİRİM YAPILMADI

Haksız tahrik ve takdir indirimi talebiyle yapılan itirazları reddeden Daire, yerel mahkemenin Varan hakkındaki hükmünü onadı.

NE OLMUŞTU?

Kırıkkale'de 2019'da eski eşi Fedai Varan tarafından lokantada 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklanan Emine Bulut, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kaçan Fedai Varan, Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

Daha sonra olay anına ilişkin görüntülerin, sosyal medyada yayımlanmasının ardından siyasetçiler, sanatçılar ve kadın sivil toplum örgütleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri tepki göstermiş, 81 ilde basın açıklamaları ve protestolar düzenlenmişti.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma 5 günde tamamlanmış ve iddianame hazırlanmıştı. Sanık Fedai Varan, yargılama sonunda müebbet hapse mahkum edilmişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...