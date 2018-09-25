Yargıtay, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki kararının gerekçesini açıkladı.
Kararda, MİT TIR'larına ait görüntülerin yayınlanmasının devlet sırrı niteliğinde olduğu vurgulandı. Berberoğlu’nun bunu bilecek bilgi birikime sahip olduğu belirtildi.
57 sayfalık gerekçeli kararda “sanığın eylemi ‘devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama’ suçunu oluşturur” denildi.
İKİYE KARŞI 3 OY
Karar, iki üyenin muhalefetine karşı 3 üyenin onayı ile alındı. üyelerden biri karşı oy yazısında Berberoğlu’nun eyleminin “casusluk” suçunu oluşturduğunu belirtti, tutukluluk kararının devamı yönünde görüş bildirdi.
Yargıtay, Berberoğlu’nun tahliye edilmesine ve cezasını milletvekilliği bitince tamamlamasına hükmetmişti.
KARAR TBMM'DE
Kararın bir örneği de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderildi. Şayet Berberoğlu’nun mahkumiyetinin kesinleştiğine dair karar, Genel Kurul'da okunursa, Enis Berberoğlu’nun milletvekilliği düşecek ve yeniden cezaevine girecek.