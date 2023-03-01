Yargıtay eski Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Eski Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, 85 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti.

Onursal Başsavcı Kanadoğlu, bir süredir Başkent Hastanesinde tedavi görüyordu.

Başsavcı Kanadoğlu için Ankara Kocatepe Camisi'nde öğle namazını ardından cenaze namazı kılındı. Kanadoğlu’nun cenazesi kılınan namazın ardından yarın ikindi vaktinde defnedilmek üzere Balıkesir Ayvalık’a gönderildi.

Öte yandan cenaze namazına Adalet Eski Bakanı Hikmet Sami Türk, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Bülent Tezcan, ve çok sayıda hakim, savcı katıldı.

SABİH KANADOĞLU KİMDİR?

Kanadoğlu, 20 Mayıs 1938'de Menemen'de doğdu. İstanbul Kabataş Erkek Lisesini bitiren Kanadoğlu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1959 yılında mezun oldu.

Mesleğe Burhaniye hakim adayı olarak başlayan Sabih Kanadoğlu, sırasıyla Orhaneli ve Erzurum cumhuriyet savcılığı, Bingöl sulh hakimliği, Tokat ve Kırşehir ağır ceza mahkemesi başkanlığı, İzmir ceza hakimliği ile Bakırköy ağır ceza mahkemesi başkanlığı görevlerinde bulundu.

19 Temmuz 1984 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilen Kanadoğlu, 26 Aralık 1994 tarihinde Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca 11'inci Ceza Dairesi Başkanlığı'na seçildi.

Sabih Kanadoğlu, 21 Ocak 2001'de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine başladı.

Kanadoğlu, evli ve üç çocuk sahibiydi.