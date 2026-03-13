Yargıtay için 8 yeni üye

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK), 8 Yargıtay üyeliği için seçim yapıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yeni üyeleri paylaştı.

Yargıtay üyeliklerine; Kayseri BAM Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Yargıtay Savcısı Hüseyin Kürşad Serbes, Yargıtay Tetkik Hâkimi İbrahim Acarlı, Adalet Bakanlığı eski Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, İstanbul Anadolu Adliyesi Komisyon Başkanı Ahmet Kaya, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Bekir Altun, Büyükçekmece Hâkimi Çimen Atacan Tuna ve Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Musa Kanıcı seçildi.

Gürlek, "Adaletin tecellisi için büyük bir özveriyle görev yapacaklarına inandığım Yargıtay Üyelerimize görevlerinde başarılar diliyorum. Seçimlerin yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.