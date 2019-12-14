Yargıtay kaynar suyu silah saydı

Hatay'da kardeşinin üzerine kaynar su dökerek yaralayan sanık hakkında Yargıtay cezanın artırılmasını talep etti.



Karar Hatay'da görülen bir davayla ilgili olarak alındı. Mahkeme kardeşinin üzerine kaynar su döken sanığı "kasten yaralama" suçundan hapis cezasına çarptırdı.

Yapılan itiraz sonucunda, Yargıtay sanık hakkındaki cezayı az bularak mahkeme karanını bozdu.

Olayda kullanılan kaynar suyun silah olduğuna karar veren Yargıtay, yaralamanın silahla yapılması gerekçesiyle cezanın artırılmasına karar verdi.

VİDEO: YARGITAY'DAN BAHŞİŞ KARARI (ARŞİV)