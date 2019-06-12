Elazığ'da bir lokantada çalışan şef garson, müşterilerin kredi kartı ile ödeme yaptığı izlenimi uyandırarak hesap karşılığı verilen nakit paraları aldı.



Şef garson, farklı kişilerden elde ettiği kredi kartlarıyla söz konusu ücretleri ödedi, daha sonra bu işlemleri iptal etti.



Olayın anlaşılmasının ardından iş yeri sahibinin şikayeti üzerine garson hakkında dava açıldı. Elazığ 3. Asliye Ceza Mahkemesi, şef garsonu, ''bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli hırsızlık'' suçundan Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 142/2-e maddesi uyarınca hapis cezasına çarptırdı.



Temyiz üzerine dosya Yargıtay 13. Ceza Dairesi'ne geldi. Daire, sanığa bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli hırsızlık suçundan verilen hapis cezasını bozdu.



Sanığın eyleminin hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu oluşturduğu sonucuna varan Daire, sanığa TCK'nın 155/2. maddesinde düzenlenen ''güveni kötüye kullanma'' suçundan değil de ''nitelikli hırsızlık''tan ceza verilmesini bozma nedeni yaptı.



TCK'nın "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli hırsızlık" suçunu düzenleyen 142/2-e maddesinde 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilebileceği hükmü yer alıyor. Aynı kanunun hizmet nedeniyle ''güveni kötüye kullanma'' suçunu düzenleyen 155/2. maddesi ise bu suçu işleyenlere 1 yıldan 7 yıla yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası verilmesini öngörüyor.