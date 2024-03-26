Yargıtay seçiminde ikinci gün: Dördüncü turda da sonuç çıkmadı

Yargıtay'da başkanlık seçimi bugün de devam ediyor.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi dün itibarıyla dolmuştu.



Bu kapsamda, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da sandık kuruldu ve dün sabah saat 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.



Dünkü yapılan seçimlerde adayların hiçbiri üç turda da başkanlık seçimi için salt çoğunluğu sağlayamadı.