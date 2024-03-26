Yargıtay seçiminde ikinci gün: Dördüncü turda da sonuç çıkmadı

Yargıtay'da başkanlık seçimi bugün de devam ediyor.
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi dün itibarıyla dolmuştu.
Bu kapsamda, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da sandık kuruldu ve dün sabah saat 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.
Dünkü yapılan seçimlerde adayların hiçbiri üç turda da başkanlık seçimi için salt çoğunluğu sağlayamadı.
DÖRDÜNCÜ TURDA DA SONUÇ ÇIKMADI
Bugün gerçekleştirilen dördüncü tur ise tamamlandı.
Buna göre, adaylardan Mehmet Akarca 96 oy, Ömer Kerkez 125 oy, Muhsin Şentürk ise 105 oy aldı. Atılan oylardan 7'si ise geçersiz sayıldı.
Salt çoğunluk yine sağlanmadığı için seçimlerde beşinci tura geçildi.
TEKRARLANACAK
Dördüncü ve beşinci tur oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamazsa seçim, yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla tekrarlanacak.
Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.
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