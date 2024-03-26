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Yargıtay seçiminde ikinci gün: Dördüncü turda da sonuç çıkmadı

Yargıtay Başkanlığı seçimi için bugün devam edilen oylamada dördüncü turda da sonuç çıkmadı. Seçimde Mehmet Akarca 96 oy, Ömer Kerkez 125 oy, Muhsin Şentürk ise 105 oy aldı. Salt çoğunluk elde edilemediği için seçimlerde beşinci tura geçildi.

Yargıtay seçiminde ikinci gün: Dördüncü turda da sonuç çıkmadı

Yargıtay'da başkanlık seçimi bugün de devam ediyor.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi dün itibarıyla dolmuştu.

Bu kapsamda, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da sandık kuruldu ve dün sabah saat 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

Dünkü yapılan seçimlerde adayların hiçbiri üç turda da başkanlık seçimi için salt çoğunluğu sağlayamadı.

Yargıtay’da başkanlık seçimi: İlk 3 turda hiçbir aday yeterli oyu alamadı, seçim yarına kaldı

Yargıtay’da başkanlık seçimi: İlk 3 turda hiçbir aday yeterli oyu alamadı, seçim yarına kaldı

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DÖRDÜNCÜ TURDA DA SONUÇ ÇIKMADI

Bugün gerçekleştirilen dördüncü tur ise tamamlandı.

Buna göre, adaylardan Mehmet Akarca 96 oy, Ömer Kerkez 125 oy, Muhsin Şentürk ise 105 oy aldı. Atılan oylardan 7'si ise geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluk yine sağlanmadığı için seçimlerde beşinci tura geçildi.

TEKRARLANACAK

Dördüncü ve beşinci tur oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamazsa seçim, yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla tekrarlanacak.

Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

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