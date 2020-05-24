Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşanan tartışmada bir kişi, "Cebinizde beş kuruş paranız yok gelip burada konuşuyorsunuz" sözlerini söyleyene karşı "Seni paramla satın alırım" ifadesini kullandı.



Şikayet üzerine açılan davada Körfez 2. Asliye Ceza Mahkemesi, "Seni paramla satın alırım" sözünü kullanan sanığa "hakaret" suçundan ceza verdi.



Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 18. Ceza Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu.



Hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değerin, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olduğuna işaret edilen kararda, "hakaret" suçunun oluşabilmesi için davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olması gerektiği belirtildi.



Kararda, kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözün "hakaret" suçu bağlamında değerlendirilemeyeceğine, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerektirdiği vurgulandı.



Sanığın kullandığı "Seni paramla satın alırım" sözünün, kaba hitap tarzı niteliğinde olduğu ifade edilen kararda, bu ifadelerin onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olmaması nedeniyle "hakaret" suçunun unsurlarının oluşmadığı kaydedildi.

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