Yargıtay, skuterdeki 2 gence çarparak öldüren sanığın cezasını onadı

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yapılan yargılamanın ardından yerel mahkemece verilen ve Antalya Bölge Adliye 11. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunan karara ilişkin sanık avukatları ve katılanların itirazlarını değerlendirdi.



Yerel ve bölge mahkemesinin kararının hukuka uygun olduğu belirtilen ceza dairenin kararında şu ifadelere yer verildi:



"Yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç vasfı ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından, sanık müdafilerinin ve katılanlar vekillerinin temyiz sebepleri reddedilmiştir."



Yargıtay kararda, sanığın 1 yıl boyunca geri alınan sürücü belgesinin sınıfının belirtilmediği ve bunun "B" sınıfı sürücü belgesi olarak düzeltilerek, diğer temyiz istemlerinin esastan reddine hükmetti.



15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYORDU



Muhammet Can G'nin kullandığı 07 BBS 63 plakalı otomobil, 22 Ekim 2022'de Portakal Çiçeği Bulvarı'nda Mahmut Yağız Balcı'nın kullandığı skutere çarpmıştı. Kazada Balcı ile yanındaki Ada Kayahan yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan sürücü, tutuklanmıştı.



Hazırlanan iddianamede Muhammed Can G'nin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.



Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamada sanığa 8 yıl 4 ay 24 gün hapis cezası verilmiş, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi de cezayı onaylamıştı. Sanık avukatları cezanın düşürülmesi, katılan avukatları ise cezanın arttırılması için karara itiraz ederek Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunmuştu.

