Geç saatte çıktıkları işyerlerinden Beyoğlu'ndaki bir eğlence mekânına giden E.Y. (24) ile arkadaşı F.H.E. (24) 21 Ocak 2017'de sabah saat 07.30 sıralarında Balo Sokak'tan geçerken alkolün etkisi ile yürümekte güçlük çekti.

İkili sokakta bulunan bir işyerinin önüne oturdu. Bu esnada soyadı belirlenemeyen Ridvan isimli kişi sokağa geldi. F.H.E.'yi sırtlayan Rıdvan, genç kadını arkadaşı Engin Kayıran'ın (26) kaldığı Tarlabaşı Çukur Mahallesi'ndeki metruk binaya götürdü.

Baygın haldeki F.H.E.'ye bu binada önce Kayıran daha sonra Kayıran'ın arkadaşı Dursun Aydemir (31) tecavüz etti. Olaydan 3 gün sonra emniyete giderek başından geçenleri anlatan F.H.E., Kayıran ve Aydemir'in yakalanarak tutuklanmasını sağladı.



İKİ KİŞİYE HAPİS CEZASI



Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe'nin haberine göre, iki kişi hakkında yargılama yapılırken, olaya karıştığı belirtilen Rıdvan isimli kişi ise bulunamadı. İstanbul 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi, yaptığı yargılama sonrası, Engin Kayıran'a 24, Dursun Aydemir'e ise 20 yıl hapis cezası verdi. Karara sanık avukatları itiraz etti. İtirazı Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi değerlendirdi.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Hülya Eskişırak, ağır ceza mahkemesince verilen kararın bozulması yönünde tebliğname hazırladı. Bozma talebinin gerekçesi olarak soruşturmaya ilişkin eksik araştırma yapılması gösterildi. Savcılık, F.H.E.'nin arkadaşı E.Y. ile F.H.E.'nin eski eşinin ifadelerinin alınmamasını bozma gerekçesi saydı. Savcılık ayrıca, soyadı belirlenemeyen Ridvan isimli kişi ile ilgili yeterli araştırma yapılmadığına vurgu yaptı.

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Davacı F.H.E.'nin avukatı Binnur Açış, Yargıtay'ın bozma karan sonrası, üzerinden 2.5 yıl geçen olayda firari kişinin yakalanması için etkin soruşturma yapılmasını beklediklerini kaydetti. Avukat Binnur Açış, "İlk ifade tutanaklarında firari şahıstan bahsedilmesine rağmen net bir şekilde görüntüler olduğu halde o şahıs hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Soruşturma baştan sona eksik ve hatalı yürütüldü. Bu aşamadan sonra daha etkin bir soruşturma yapılmasını umuyoruz" diye konuştu.

Olay 21 Ocak 2017 sabahı İstiklal Caddesi Balo Sokak'ta yaşanmıştı. Rıdvan, kendinden geçmiş haldeki F.H.E.'yi sırtlamış, E.Y. bu kişiye engel olmaya çalışsa da başarılı olamamıştı. Rıdvan önce E.Y.'ye tekme atmış daha sonra bacağından bıçaklayarak yaralamıştı. E.Y. bacağındaki bıçak yarası nedeni ile olduğu yere yığılmıştı. Yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilmişti.