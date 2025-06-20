Yargıtay ve Danıştay’a yeni üyeler seçildi

Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçim hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte, HSK eski üyeleri Mehmet Akif Ekinci, İbrahim Kolcu ve Dr. Ömer Faruk Yıldırım Yargıtay Üyeliğine HSK eski üyesi Halil Koç ise Danıştay Üyeliğine seçildi.