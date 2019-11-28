Yargıtay: Yönetici ek mesai ücreti alamaz

Yargıtay, bir iş yerinde müdür olarak çalışan davacının fazla mesaileri için ek ücret alamayacağına hükmetti.

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Yargıtay üst düzey yöneticin ek mesai için ücret alamayacağına karar verdi. 

Bursa'da bir akaryakıt istasyonunda işletme müdürü olarak görev yapan kişi, işten ayrılınca İş Mahkemesi'ne başvurdu. Haftada 7 gün, hafta içi 8.00-21.00, hafta sonları ise 10.00-19.00 saatleri arası çalıştığını ileri sürerek fazla mesai verilmesini talep etti.

Yargıtaya giden davada, üst düzey yöneticilerin fazla mesai ücreti alamayacağına hükmedildi.

Yargitay Hukuk Genel Kurulu, iş yerinde üst düzey yönetici konumunda çalışan işçinin, çalışma gün ve saatlerini kendisinin belirlediğine, görev ve sorumluluklarının gerektirdiği ücretinin ödenmesi durumunda, ayrıca fazla çalışma ücretine hak kazanamayacağına karar verdi.

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