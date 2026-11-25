Yargıtay'a beş yeni üye seçildi
25.11.2026 12:07
Bakan Gürlek yeni seçilen üyelere başarılar diledi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu toplantısında Yargıtay üyeliklerine beş ismin seçildiğini açıkladı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu'nda Yargıtay üyeliği seçimleri tamamlandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yargıtay üyeliğine seçilen beş ismi açıkladı.
HSK Genel Kurulu toplantısı sonucunda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Murat Öztürkten, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Leyla Taşkoparan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Mehmet Tuncer, Yargıtay üyesi olarak seçildi.
Bakan Gürlek, yeni seçilen Yargıtay üyelerine görevlerinde başarılar dileyerek, seçimlerin yargı camiası, ülke ve millet için hayırlı olması temennisinde bulundu.