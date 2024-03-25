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Yargıtay’da başkanlık seçimi: İlk 3 turda hiçbir aday yeterli oyu alamadı, seçim yarına kaldı

Yargıtay’da bugün seçim günü. 348 Yargıtay üyesi, yeni başkanı belirlemek için sandık başına gitti. İlk 3 turda 5 adayın hiçbiri salt çoğunluğu sağlayamadı. Seçim yarına kaldı.

Yargıtay’da başkanlık seçimi: İlk 3 turda hiçbir aday yeterli oyu alamadı, seçim yarına kaldı

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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle, Akarca’nın da aralarında olduğu 5 adaylı Yargıtay Başkanlığı seçimi için bugün Yüksek 'de seçim sandığı kuruldu.

Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020’de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi dün itibarıyla dolmuştu.

Bu kapsamda, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

Yargıtay’da başkanlık seçimi: İlk 3 turda hiçbir aday yeterli oyu alamadı, seçim yarına kaldı - 1

Seçimin ilk iki turunda hiçbir adayın 348 olan Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğu en az 175 oyu alamaması üzerine üçüncü tur oylama yapıldı.

Seçimin üçüncü turunda, Yargıtay Başkanı Akarca 110, Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak 22, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ile 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 96, 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal ise 10 oy aldı.

Bu sonuçla, seçim yarın yapılacak dördüncü tur oylamasına kaldı.

Yargıtay’da başkanlık seçimi: İlk 3 turda hiçbir aday yeterli oyu alamadı, seçim yarına kaldı - 2

Seçimin dördüncü turunda, üçüncü turda en yüksek oyu alan adaylar Akarca, Kerkez ve Şentürk yarışacak.

Dördüncü ve beşinci tur oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamazsa seçim, yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla tekrarlanacak.

Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

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