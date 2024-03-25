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Yargıtay'da seçim günü | İlk turda kazanan yok

Yargıtay’da bugün seçim günü. 348 Yargıtay üyesi, yeni başkanı belirlemek için sandık başına gitti. İlk turda 5 adayın hiçbiri salt çoğunluğu sağlayamadı. Seçim ikinci tur oylama ile devam edecek.

Yargıtay'da seçim günü | İlk turda kazanan yok

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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle, Akarca’nın da aralarında olduğu 5 adaylı Yargıtay Başkanlığı seçimi başladı.

Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020’de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi dün itibarıyla dolmuştu.

Bu kapsamda, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

Yargıtay'da seçim günü | İlk turda kazanan yok - 1

Seçimin ilk turunda Yargıtay Başkanı Akarca 88, Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak 50, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 70, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 71, 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal ise 47 oy aldı.

EN AZ 175 OY GEREKİYOR

Adayların hiçbirinin 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle seçimlere ikinci tur oylamasıyla devam edilecek.

5 ADAY VAR

Yargıtay Başkanlığı için Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal aday oldu.

Yargıtay'da seçim günü | İlk turda kazanan yok - 2

İlk üç oylamada sonuç alınamazsa seçim, üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday arasında yapılacak. Dördüncü oylamaya katılacak adayların aldığı oya eşit sayıda oy alanlar da seçime katılabilecek.

Dördüncü ve beşinci tur oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamazsa seçim, yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla tekrarlanacak.

Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

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