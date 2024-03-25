Yargıtay'da seçim günü | Yeni başkan belli oluyor

YARGITAY BAŞKANLIĞI İÇİN 5 ADAY VAR



Yargıtay Başkanlığı için Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal aday oldu.



EN AZ 175 OY GEREKİYOR



Başkan seçilebilmek için adayların, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175’inin oyunu alması gerekiyor.



Adayların hiçbirinin salt çoğunluğu sağlayamaması halinde seçimlere ikinci tur oylamasıyla devam edilecek.

İlk üç oylamada sonuç alınamazsa seçim, üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday arasında yapılacak. Dördüncü oylamaya katılacak adayların aldığı oya eşit sayıda oy alanlar da seçime katılabilecek.



Dördüncü ve beşinci tur oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamazsa seçim, yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla tekrarlanacak.



Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.