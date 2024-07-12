Yargıtay'dan 15 Temmuz kararı

Yargıtay, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği hapis cezalarını onadı.

Yargıtay'dan 15 Temmuz kararı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki (KKK) eylemlere ilişkin davada aralarında 12'si "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 77'si aynı suçtan müebbete mahkum edilenlerin de bulunduğu toplam 113 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.

9 kişinin beraat kararı bozuldu, iki kişinin de dosyası ayrıldı.

Bozulan beraat kararlarından biri de, darbe girişimi sonrası Yüksek Askeri Şura kararlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunan eski Albay Fehmi Atuk hakkında.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasından beraat alan Atuk için, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrılan dosyasının bu dosya ile birleştirilerek durumun yeniden değerlendirilmesi gerektiği hükmedildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Yeni görüntü: İzmir'de elektrik akımına kapılan kişiler öldü

TÜRKİYE HABERLERİ

20 bin 600 kişi sorgulandı, 43 kişi yakalandı

20 bin 600 kişi sorgulandı, 43 kişi yakalandı

Son depremler 15 Temmuz: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Son depremler 15 Temmuz: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Kent Meydanı, 15 Temmuz kutlamalarına hazır

Kent Meydanı, 15 Temmuz kutlamalarına hazır

15 Temmuz şehitleri, ‘Şehitler Abidesi'nde anıldı

15 Temmuz şehitleri, ‘Şehitler Abidesi'nde anıldı

Denize serinlemek için giren şahsın cansız bedeni bulundu

Denize serinlemek için giren şahsın cansız bedeni bulundu

MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...