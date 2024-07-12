Yargıtay'dan 15 Temmuz kararı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki (KKK) eylemlere ilişkin davada aralarında 12'si "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 77'si aynı suçtan müebbete mahkum edilenlerin de bulunduğu toplam 113 sanığa verilen hapis cezalarını onadı.



9 kişinin beraat kararı bozuldu, iki kişinin de dosyası ayrıldı.

Bozulan beraat kararlarından biri de, darbe girişimi sonrası Yüksek Askeri Şura kararlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunan eski Albay Fehmi Atuk hakkında.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasından beraat alan Atuk için, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrılan dosyasının bu dosya ile birleştirilerek durumun yeniden değerlendirilmesi gerektiği hükmedildi.

