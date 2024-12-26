Yargıtay’dan 15 Temmuz kararı: 31 er için tahliye kararı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada yeni bir karara imza attı.



İstanbul Acıbadem’deki Türk Telekom binasının işgal edilmesine ilişkin 7’si rütbeli 40 kişinin yargılandığı davada, İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi, anayasayı ihlal, kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından müebbet hapis cezaları vermişti.



Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi, 33 er hakkında anayasayı ihlal suçunu onadı.



Kasten öldürme suçundansa kısmen bozma kararı verdi.



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.



Erlerin kasten öldürme suçuna ilişkin yeterli delil bulunmadığını, anayasayı ihlal suçu bakımındansa hataya düştüklerini gerekçe gösterdi.



Kararın bozulması talep edildi.



Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 33 erden 31’i hakkında verilen müebbet hapis cezasını bozdu, tahliye kararı verdi.



İki er hakkındaki kararınsa daha sonra verileceği öğrenildi.