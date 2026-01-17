Yargıtay'dan avukat ücreti kararı. Davada karar bedelini geçemeyecek

Yargıtay, özellikle tüketici davaları olmak üzere, düşük bedelli alacak davalarında yasal hakkını aramak isteyenlerin gözünü korkutan, avukatlık vekalet ücreti konusunda önemli bir hatırlatmada bulundu.

Resmi Gazete'de 17 Ocak 2026 tarihinde yayınlanan bir Yargıtay kararında, 999.9 liralık bir ürün için tüketici hakem heyetine yapılan başvuru ve ardından mahkemede açılan itiraz davası irdelendi.

Dava dosyasına göre, tüketici hakem heyeti, tüketiciyi haksız buldu ve anlaşmazlık mahkemeye taşındı. Mahkeme, kararında bilirkişi raporu ve dosyaya bakarak tüketiciyi haksız buldu, tüketici aleyhine 15 bin liralık avukat vekalet ücretine hükmetti. Yani tüketici 999,9 liralık ürün için açtığı davada, kaybettiği için 15 bin lira avukatlık vekalet ücreti verecekti.

Karar Adalet Bakanlığı'nın dikkatini çekti ve bakanlık bu kararı kanun yararına temyiz etti. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi dosyayı inceledi ve tüketicinin, yani davacının 999 liralık talebine karşılık karşı tarafa 15 bin lira avukatlık ücreti ödemek zorunda kalmasını irdeledi,

Yüksek Mahkeme kararında, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ni ve bu tarifenin 13. maddesini dikkate aldı. Yargıtay kararında, tarifenin maddelerinin net olduğunu dikkat çekilerek, mahkemenin reddedilen miktarı geçmeyecek şekilde avukat vekalet ücretine hükmetmesi gerektiği halde, 15 bin liralık avukat vekalet ücretine karar vermesini uygun bulmadı. Kararda, “Mahkemece reddedilen miktarı geçmeyecek şekilde davacı vekili lehine 999,9 lira vekalet ücreti hükmedilmesi gerekirken, hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde davalı vekili lehine 15 bin TL maktu vekalet ücretine hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır. ” denildi.

Yargıtay'ın bu kararı, tüketici hakem heyetleri ile düşük bedelli alacakları için yargı yoluna başvurmaktan çekinen vatandaşlar için önemli. Şu an tüketici mahkemelerinde vekalet ücreti 22 bin 500 lira. 10 bin liralık bir ayakkabı için tüketici hakem heyetinde sorunu çözülmeyen bir tüketici, mahkemeye itiraz ederse ve davayı kaybederse karşı tarafa 22 bin 500 lira avukatlık vekalet ücreti ödemek zorunda kalabilirdi.