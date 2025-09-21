Yargıtay'dan boşanma davası kararı: Sürekli alkol kullanan koca tam kusurlu

Amasya'da yaşayan bir kadın, eşinin sürekli alkol aldığını, eve geç vakitlerde geldiğini, alkollü şekilde eve geldiğinde taşkınlık çıkardığını ve kendisine hakaretler ettiğini belirterek, boşanma davası açtı.



Eşinin ayrıca başka kişilerden borç aldığını da belirten kadın, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ifade ederek, boşanmalarına karar verilmesini ve lehine nafaka ile tazminata hükmedilmesini talep etti.



DAVANIN REDDİ TALEP EDİLDİ



Davalı koca, tüm iddiaların gerçek dışı olduğunu, eşinin evi terk ettiğini ileri sürdü ve davanın reddine karar verilmesini istedi.



MAHKEME, "TAM KUSURLU" SAYDI



Aile mahkemesi sıfatıyla yargılama yapan Merzifon 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, sürekli alkol kullanan, alkol kullandığı zamanlarda davacı kadına kötü davranan, eşine hakaretlerde bulunan ve haddinden fazla borçlanan erkeği "tam kusurlu" bularak tarafların boşanmalarına karar verdi.



Mahkeme, erkeğin davacı kadına aylık nafaka ile 25 bin lira maddi, 25 bin lira da manevi tazminat ödemesine hükmetti.



DOSYA İSTİNAFA TAŞINDI



Erkeğin yerel mahkeme kararına itirazı üzerine Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, davacı kadının düzenli gelirinin bulunması nedeniyle nafakanın kaldırılmasına, diğer yönlerden ise verilen kararın uygun olduğuna karar verdi.



YARGITAY, KARARI ONADI



İstinaf mahkemesinin kararına yapılan itiraz üzerine dosya Yargıtaya geldi.



Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, istinaf kararını hukuka uygun bularak oy birliğiyle onadı.



Dairenin kararında, yapılan yargılamanın usul ve kanuna uygun olduğu, erkek tarafının kararın bozulması yönündeki itirazının yerinde görülmediği ifade edildi.