Yargıtay'dan boşanma davasında dikkat çeken karar. Eski sevgiliyle mesajları silmemek kusur sayıldı

2020 yılında evlenen çift, bir süre sonra karşılıklı boşanma davası açtı. Aile mahkemesinde görülen davada, boşanmanın yanı sıra velayet, nafaka, tazminat ve çocukla kişisel ilişki kurulması konuları değerlendirildi.

Her iki tarafın avukatı da yerel mahkeme ve istinaf kararlarına karşı temyiz başvurusunda bulundu. Dosya, Yargıtay 'a taşındı.

Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi, kadına “eski erkek arkadaşı ile mesajlaşmalarını silmemesi” gerekçesiyle kusur yüklendiğini belirtti.

Kararda dosyadaki kayıtların 2014 yılına ait olduğunu, tarafların 2020 yılında dünyaevine girdiğine dikkat çekildi, bu nedenle evlilikten altı yıl önce gerçekleşen mesajların kadına kusur olarak yüklenemeyeceği ifade edildi.

Ancak bu mesajların hala saklanması, kusur olarak değerlendirildi.

Kararda, kadına mevcut diğer kusurlarının yanında “Eski erkek arkadaşıyla mesajlaşmalarını sakladığı” kusurunun da yüklenmesi gerektiği belirtildi.

Yargıtay, bu değerlendirmeyle birlikte tarafların eşit kusurlu oldukları sonucuna vardı. Her iki tarafın temyiz itirazlarını yerinde görmeyen Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesi kararını 21 Eylül 2026’da oy birliğiyle onadı.