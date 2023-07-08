Yargıtay’dan Can Atalay kararı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı Davası'na ilişkin tebliğnameyi Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesine gönderdi.



Tebliğnamede, milletvekili seçilen Can Atalay'ın yasama dokunulmazlığına ilişkin başvurusuna yanıt verildi.

Seçimlerden önce suç işleyen milletvekilinin yasa dokunulmazlığından yararlanamayacağına vurgu yapıldı.



Atalay hakkında başlatılan soruşturma ve kovuşturmanın milletvekili seçilmesinden çok önce başlatıldığının da altı çizildi.



Osman Kavala ile Can Atalay'ın da aralarında bulunduğu 7 sanık hakkındaki temyiz talebinin reddedilmesi ve hükümlerinin onanması talep edildi.