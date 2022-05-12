Yargıtay'dan Canan Kaftancıoğlu kararı: 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezasına onama

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamladı.

4 YIL 11 AY 20 GÜNLÜK HAPİS CEZASINA ONAMA



Daire, Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret"ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak"tan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onadı. Kaftancıoğlu'na, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezası ise 1 yıl 9 ay olarak düzeltilerek onandı.

2 SUÇTAN VERİLEN 4 YIL 2 AYLIK HAPİS CEZASI İSE BOZULDU



Kaftancıoğlu'na, "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan verilen 2 yıl 8 hapis cezaları ise daire tarafından bozuldu.



Kaftancıoğlu'nun, sosyal medya paylaşımı ve bir televizyon kanalındaki konuşmaları nedeniyle "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırıldığı anımsatılan kararda, bu eylemlerin söz konusu suçun unsurlarını oluşturmadığı ifade edildi.



Kararda, "Terör örgütü propagandası yapma suçunun oluşması için terör örgütü ile ilgili bir öğretinin, düşüncenin veya inancın başkalarına tanıtılması, benimsetilmesi ya da yayılması amacıyla yapılmasının yanında terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, bu yöntemleri övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde yapılması gerekmektedir" denildi.



"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçu bakımından ise kararda, muhalif kişiliği ile bilinen Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımlarının bütününün incelendiğinde atılı suçun unsurlarının oluşmadığı belirtildi.

KILIÇDAROĞLU'DAN CHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİNE ÇAĞRI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, haberin ardından Twitter üzerinden "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın" paylaşımında bulundu.

Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 12, 2022

KAFTANCIOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Canan Kaftancıoğlu da, Twitter'dan paylaştığı videoda Yargıtay'ın kararını değerlendirdi.

Kaftancıoğlu, özetle şunları söyledi:



''Burada mesele Canan Kaftancıoğlu'na ne ceza verildi, nasıl verildi meselesinin ötesinde bu ülkede hukukun geldiği nokta ve hukuksuzluğun hepimize yaşattığı mağduriyet. Biz iktidardaki kötülüğü gönderinceye kadar bu ülkede sadece Canan Kaftancıoğlu için değil, 84 milyon için hukuku ve hukukun üstünlüğünü yeniden sağlayıncaya kadar her şekilde çalışmaya devam edeceğiz.''

Memleketime bahar gelmiş:)

Asla durmak, yılmak, yorulmak yok!

Nerede olursak olalım çalışacak, çalışacak umudu örgütleyerek iktidardaki kötülüğü hep birlikte gönderecek, hukukun üstünlüğünü tesis ettiğimizde hep birlikte nefes alacağız…#AzKaldı pic.twitter.com/cL6VVSPpfm — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) May 12, 2022

ÖZKOÇ: SİYASET YAPMA OLANAĞI ELİNDEN ALINIYOR BU DOĞRU DEĞİL

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da karara tepki gösterdi.

Özkoç, ''Bir il başkanının söylediği sözlerden dolayı siyaset yapma olanağı elinden alınıyor. Bu hiç doğru bir yaklaşım değil. Belki özgürlüğü de kısıtlanacak. Ne için? Konuştuğu, eleştirdiği için'' dedi.

