Yargıtay'dan Cumhuriyet gazetesi davasına usulden bozma

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Cumhuriyet gazetesinin eski yazar ve yöneticileri hakkında "silahlı terör örgütüne yardım" suçlamasıyla açılan davada, yerel mahkemenin 12 sanık yönünden verdiği mahkumiyet hükümlerini usulden bozdu.



İstanbul 27'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 12 sanığa "silahlı terör örgütüne yardım" suçlamasıyla 3 ila 7 yıl arasında hapis cezaları verilmişti.

Bunun üzerine sanıklar kararı Yargıtay 16'ıncı Ceza Dairesi'ne taşımıştı. Yargıtay 16'ıncı Ceza Dairesi bazı sanıklar hakkındaki mahkumiyet kararlarını bozmuş, ancak yerel mahkeme kararında direnmişti. Bunun üzerine ise dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda ele alındı. Dosyayı inceleyen Yargıtay Ceza Genel Kurulu, yerel mahkemenin direnme kararında usule ilişkin eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu. Dava alınan karar doğrultusunda yerel mahkemede bir kez daha ele alınacak.