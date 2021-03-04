Yargıtay'dan darbeci üç amirale FETÖ'den müebbeti onama

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki (DKK) eylemlere ilişkin davada, aralarında eski tuğamiraller İrfan Arabacı, Murat Şirzai ile Hasan Kulaç'ın da bulunduğu 25 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.



Elde edilen bilgiye göre; 6 Mart 2018'de Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin sanıklar hakkında verdiği karar, istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'ne geldi.



İstinaf mahkemesi, bazı sanıklar hakkındaki kararları hukuka uygun buldu, 13 sanığın beraatını kararlaştırdı.



Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen eski DKK Harekat Daire Başkanı tuğamiral İrfan Arabacı, eski DKK İstihbarat Daire Başkanı tuğamiral Murat Şirzai, eski tuğamiral Hasan Kulaç ile diğer sanıklar Oğuz Karaman, Muhittin Elgin, İhsan Bakar, Özgen Aykan, Hakan Karakuzey, Süleyman Özgün, Özcan Özata, Emre Bayram, Elvan Onur Başer, Fatih Koç, Suat Mülayim, Mustafa Aslan, Tuna Aygündüz, Ertuğrul Uzunoğlu, Rahim Kürkçü, Ahmet Çağrı Göçmen, Bora Akyol, Oktay Gündoğdu, Mehmet Metin, Kadir Bükülmez, Faruk Kamalak ve Tuncel Karakaya'ya "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.



Ayrıca Daire, aynı suçtan müebbet hapse mahkum edilen sanıklar Murat Yılmaz ve Murat Sinç hakkındaki hükmü de uygun buldu.



Dairenin onama gerekçesinde, sanıkların mensubu olduğu FETÖ tarafından planlanan, örgütsel faaliyet kapsamında icra edilen darbe teşebbüsü sırasında, kendilerine verilen emir ve görevleri kabullendikleri vurgulandı.



Sanık eski tuğamiral Arabacı'nın, darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunan eski tuğamiral Ömer Faruk Harmancık tarafından aranmasının ardından diğer sanıkları karargaha çağırdığı belirtilen gerekçede, Arabacı'nın, karargaha giderek, emir komutanın kendisinde olduğunu, birliğe giriş-çıkışın yasaklandığını bildirdiği aktarıldı.



Darbe girişimi süresince Harmancık ile telefon irtibatı sağladığı ifade edilen Arabacı'nın, sözde yurtta sulh konseyinin mesajlarının, bağlı birliklere gönderilmesi emrini verdiğine işaret edildi.



Sanık Arabacı'nın, gemilerin limanlara döndürülmesi yönünde bir talimat vermediği belirtilen gerekçede, sanığın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahını ve harekat merkezini kontrol altına alarak, darbe girişimine karşı koyabilecek birlikleri etkisiz hale getirmeyi amaçladığı kaydedildi.



Eski DKK İstihbarat Başkanı Şirzai'nin ise Arabacı tarafından çağırılması üzerine karargaha geldiği, "Birliğe sızma istihbaratı var, giriş ve çıkışları emniyete alacağız. Komuta İrfan amiralde." dediği ifade edilen gerekçede, Şirzai'nin diğer sanıklara silah dağıtılması yönünde talimat verdiği de vurgulandı.



Bozma gerekçesinden



Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanıklar Mustafa Mesut, Serhat Ayyıldız, Ali Altın, Adem Sevinç, Ceyhan Duysak, Erday Ak, Erdal Özer, Mehmet Udül, Okan Sayar, Ufuk Kabasakal, İbrahim Çavdar, Ramazan Karademir ve Savaş Arslan hakkında istinaf mahkemesince verilen beraat kararını bozdu. Daire, duruşma yapılmadan sanıkların beraat ettirilmesini bozma nedeni saydı.



Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanık Ali Murat Dede ile müebbet hapse mahkum edilen Yunus Tosun ve Doğan Gölcük hakkındaki kararları ise yargılama aşamasında eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle bozdu.



Daire, sanıklar Ahmet Ziya Kireç, Ahmet Zeki Yılmaz, Ferdi Kesgin, Alparslan Akyol, Serdar Büyükeren, Umut Demirhan, Enver Pöge, Ahmet Keklikçi, Hilmi Dilmen, Nurhan Uz, Fatih Keskin, Salih Dağbaşı, Ömer Faruk Öncü, Sedat Çelik, Murat Mengi ve Yaşar Anar hakkındaki hükümleri de bozdu. Daire, sanıkların eylemini "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım" şeklinde değerlendirdi.



Himmet Taner Çengel ve Suat Arslan'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları ise sanıkların eyleminin "silahlı terör örgütüne üye olmak" kapsamında kaldığı gerekçesiyle bozuldu.



Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Sinan Azmi Tosun hakkındaki hükmü de bozan Daire, sanığın eyleminin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçunu oluşturup oluşturmadığının tartışılması gerektiğine karar verdi.



Dairenin gerekçesinde, ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Tunahan Temel ve Necati Köksal hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 62'nci maddesinin (takdir indirimi) uygulanmamasının bozma nedeni yapıldığı belirtildi.

