Hukuk davasında ıslah, tarafların dilekçelerinde yaptıkları usul işlemlerini bir defaya mahsus olmak üzere tamamen veya kısmen düzeltmelerini sağlayan hukuki bir kurum. Dava süresince yalnızca tek bir kez kullanılabilen bu hak sayesinde, iddia ve savunmalar değiştirilip genişletilebilirdi.

Yargıtay Büyük Genel Kurulu, içtihadı birleştirme kararıyla, hukuk davalarında son derece önemli bir düzenlemeyi yaşama geçirdi. Yüksek Mahkeme , “Hukuk yargılanmasında dava dilekçesinde yer almayan bir talebin kısmen ıslah yoluyla davaya dahil edilemeyeceğine” karar verdi. 8 Mayıs 2026 tarihli karar, Resmi Gazete'de bugün yayınlandı.

Kararın gerekçesinde, “Davacı dava dilekçesini, hazırlarken tüm taleplerini düşünmek hangi husus ya da hususlarda hukuki koruma isteniyorsa buna ilişkin tereddütü mahal bırakmayacak şekilde açıkça bildirmek zorundadır” denildi.

Kararda, davaya konu edilmeyen bir hususun sonradan kısmen ıslah ile davaya konu edilmesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine de aykırı olduğuna da dikkat çekildi.