Yargıtay'dan emsal fotoğraf kararı (Sevgilisinden ayrılınca sosyal medyadaki fotoğraflarının silinmesini istedi)

İstanbul'da yaşayan bir kadın, ayrıldığı erkek arkadaşından birlikte çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından kaldırmasını istedi.



Erkek arkadaşı fotoğrafları silmeyi reddedince dava açtı. Yerel mahkeme kadını haksız bulunca dosya Yargıtay'a gitti.



Yargıtay, fotoğrafların kaldırılmamasının özel hayatın gizliğini ihmal etmediğine hükmetti ama "Verileri hukuka aykırı olarak yayma" suçu işlendiğine karar verdi.



Kararda, "Sanık cezası 2 ile 4 yıl arası hapis olan bu suçtan yargılanmalıdır" denildi.



YARGITAY KARARLARI NEDİR?



Bölge adliye mahkemesi tarafından verilen kararların temyizi üzerine, bu kararların hukuka uygun olup olmadığına ilişkin Yargıtay tarafından verilen kararlara Yargıtay kararları denir.



Yargıtay Kararları, verildiği dosya açısından kanun yolu denetimini sağlayarak, alt dereceli mahkemelerin kararların hukuka uygun olmasını sağlaması yanında, diğer dosyalar açısından aşağıda anlatıldığı gibi emsal olma özelliği bulunmakta ve hatta bazıları ilgili tüm dosyalar açısından bağlayıcı olabilmektedir.



EMSAL KARAR BAĞLAYICI MIDIR?



Üst dereceli mahkemelerin verdikleri kararlar, bu kararın verildiği dosya açısından alt dereceli mahkemeyi bağlayıcı ise de benzer hukuki durumlarda yani emsal karar olarak kullanılacağı zaman bağlayıcı nitelikte değillerdir.



EMSAL KARAR NE YARAR SAĞLAR?



Her ne kadar emsal karar mahkemeleri bağlayıcı nitelikte değil ise de ilk derece ve istinaf mahkemeleri, önlerindeki uyuşmazlıkları, Yüksek Yargının daha önce başka dosyalarda vermiş oldukları emsal kararlara uygun olarak karar vermeyi büyük çoğunlukla tercih etmektedir. Bu tercihin nedeni gerek Yüksek Yargının , son sözü söyleyecek üst mahkeme olmasından gerekse Yüksek Yargı kararlarının yıllara dayanan, hukuki gerekçesi sağlam yerleşik uygulamaya dayanmasından kaynaklanmaktadır.