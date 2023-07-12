Yargıtay'dan emsal karar | 10 yıl sonra çocuğu olan adam DNA testiyle gerçeği öğrendi

DNA TESTİ TALEP ETTİ

Bir süre sonra tartışmalar yaşayan çift, boşanmaya karar verdi.

Eşi boşanma davası açarken, Mustafa Y., yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle baba olamayacağını anlattığı avukatının yönlendirmesiyle kızı için DNA testi yapılmasını talep etti. Eylül 2019'da yapılan DNA testi ve adli tıp raporuyla çocuğun babası olmadığı belirlenen Mustafa Y., Ocak 2020'de karşı boşanma ve soy bağının iptali davası açtı.

12 BİN TL YOKSULLUK NAFAKASI

Süreç içinde karşılıklı açılan davaların birleştirilmesine karar verildi. Konya 3'üncü Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasında tarafların boşanmasına karar verilirken, A.Y.'nin Mustafa Y.'ye 40 bin lira maddi ve manevi tazminat ödemesi kararlaştırıldı.

A.Y., Konya Bölge Adliye Mahkemesi'nde (BAM) karara itiraz etti. BAM, A.Y.'nin maddi ve manevi tazminat ödemesi kararını kaldırıp, Mustafa Y.'nin boşanma kesinleşinceye kadar olan süre için A.Y.'ye aylık 400 TL tedbir nafakası, ayrıca kadın yararına 1 defaya mahsus toplam 12 bin lira yoksulluk nafakası ödemesini kararlaştırdı.



YARGITAY, BAM KARARINI BOZDU



Mustafa Y. de BAM kararına Yargıtay'da itiraz etti.

Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, 14 Aralık 2022 tarihli kararında, Mustafa Y.'nin boşanma davasını Türk Medeni Kanunu'nun (TMK) 161'inci maddesinde belirtilen "zina" sebebine dayandırarak açtığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Zina nedeniyle boşanma davasının yasada öngörülen zina eyleminden itibaren 5 yıllık hak düşürücü süre içerisinde açılmadığı anlaşılmaktadır. Erkeğin zina sebebine dayalı boşanma davası mahkemece, süresi içerisinde açılmadığından reddi gerekirken, kabul edilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Davanın hak düşürücü sürede açılmadığı için zina eyleminde kadına kusur yüklenemeyeceği, tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde erkek tarafından başkaca kusurlu davranışın ispatlanamadığı için davacı ve davalı kadın yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, bu yönde hüküm kurulmamış olması bozmayı gerektirmiştir."

Yargıtay'ın bozma kararının ardından çiftin boşanma davasına ilişkin dosya yeniden görülmek üzere Konya Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Hukuk Dairesi’ne gönderildi.

