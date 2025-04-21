Yargıtay'dan emsal karar: Eşine sormadan sattı, mahkum edildi
Yargıtay, evli çiftlerin birlikte aldıkları taşınmazın satışına ilişkin davada emsal nitelikte bir karara imza attı. İkinci evliliğinden eşiyle birlikte aldığı tarlayı, ondan habersiz satan adam, ilk eşinden olan çocuğuna ev aldı. İkinci eş olayı yargıya taşıdı, adam tazminata mahkum edildi.
Yargıtay, eşinden habersiz taşınmaz satışı yapan adamı tazminata mahkum etti.
Olay Samsun'da gerçekleşti. Buğra K. ve Açelya K., 30 yıl önce ikinci evliliklerini yaptı. Açelya K., geçen yıl eşine boşanma davası açtı.
ARSAYI SATIP, OĞLUNA EV ALDI
Kadın, boşanma davasına gerekçe olarak evlilik birliği içinde edinilen gayrimenkullerin kendisinden habersiz olarak satılmasını gösterdi. Açelya K., eşinin kendisinden habersiz sattığı arsadan gelen parayla, ilk evliliğinden olan oğluna ev satın aldığını kaydetti.
"EVİ TERK ETMEK ZORUNDA KALDIM"
Sabah'ın haberine göre, bu gelişme üzerine evi terk etmek zorunda kaldığını anlatan kadın, kızının yanına yerleştiğini ve yoksulluk çektiğini belirterek nafaka ile maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.
"EŞİNİN GÖRÜŞÜNÜ ALMAMASI KUSUR"
Çiftin boşanma davasını gören mahkeme, tazminat taleplerini reddetti. Bunun üzerine kadının avukatı, dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı.
Dosyayı inceleyen istinaf mahkemesi, Buğra K.'nin kendi adına kayıtlı taşınmazı eşinin görüşünü almadan sattığını, bu durumun erkeğe kusur olarak yüklenmesi gerektiğini kaydetti.
Kadının manevi tazminat talebini reddeden mahkeme, kocanın 25 bin lira maddi tazminat ödemesine hükmetti.
SON NOKTAYI YARGITAY KOYDU
Bu karar iki tarafı da memnun etmedi. Dosya bu kez temyiz edildi. Dosyayı görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kadını haklı buldu.
Kocanın kendi adına kayıtlı taşınmazı, eşinin görüşünü almadan satmasının kusur olduğunu belirten Yargıtay, kadından habersiz yapılan bu eylemin ekonomik anlamda güven sarsıcı bir davranış olduğunu kaydederek, kadının kişilik haklarına saldırı teşkil ettiğini bildirdi.
Kararı bozan daire, Buğra K.'nin manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti.
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