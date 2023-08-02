Yargıtay'dan emsal karar: Patron işten çıkardı, mahkeme işçiyi haklı buldu

Sakarya'da Geyve ilçesinin Sabırlar Mahallesi'nde yaşayan Rıza ve Zübeyde Çakır isimli iki kardeş, Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan bir fabrikada çalışıyordu.



Yaklaşık 56 kilometre mesafedeki mahalleden, fabrikaya işçi taşıyan servisin güzergahı, abla ve kardeşin onayı alınmadan değiştirildi. İşveren, servisin kendilerine yaklaşık 4 kilometre mesafede bulunan Çayköy Mahallesi'nden geçeceğini belirterek işçilerin buradan servise binmesini istedi.



GÜZARGAHI KABUL ETMEDİLER

Rıza ve Zübeyde kardeşler ise iki mahalle arasındaki yolun kırsal bölgeden geçtiğini ve özellikle geceleri tehlike arz ettiğini ifade ederek güzergah değişikliğini kabul etmediklerini ilettiler.



KOVULDULAR

Servisin gelmemesi üzerine fabrikaya gidemeyen işçiler hakkında devamsızlık tutanağı tutularak iş akitleri feshedildi.



İşçiler tarafından ihbar ve kıdem tazminatı talebiyle açılan davalar Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'nde iki ayrı istinaf mahkemesinde görüldü. Mahkemelerden biri işçilerin güzergah değişikliğini kabul etmeyip işe gitmemesinin iş akdini "eylemli feshettikleri" anlamına geldiğini belirterek işverenin sadece kıdem tazminatı ödemesini kararlaştırdı.



Diğer bölge adliye mahkemesi ise iş akdinin devamsızlık gerekçesiyle işverence feshedildiğini, bu nedenle kıdem tazminatının yanı sıra ihbar tazminatı da ödemesi gerektiği yönünde karar verdi.



Aynı konuda bölge adliye mahkemelerince iki ayrı karar verilmesi üzerine uyuşmazlığın giderilmesi istemiyle dosya Yargıtay'a intikal etti. Uyuşmazlığı Yargıtay 9. Hukuk Dairesi giderdi.

