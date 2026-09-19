Yargıtay'dan emsal nitelikte karar: Nafaka ödemeyecek

YARGITAY KARARI BOZDU

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yargılama aşamasındaki usuli işlemler ile tarafların boşanmasına ilişkin hüküm yönünden yerel mahkeme kararının onanmasına, kadına yoksulluk nafakası bağlanması yönünden ise hükmün bozulmasına karar verdi.

Dairenin kararında, kadının emekli olduğu, düzenli ve sabit bir gelirinin bulunduğu, ayrıca tarafların gelir durumlarının da birbirlerine yakın veya denk olduğu ifade edildi.

Tarafların gelir durumlarına ilişkin tespit karşısında kadına nafaka verilmesinin hukuka aykırı olduğu belirtilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

"- Bu durum karşısında, davacı kadın yararına 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde düzenlenen yoksulluk nafakası koşulları oluşmamıştır. Davacı kadının yoksulluk nafakası talebinin reddi gerekirken kabulü doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir."