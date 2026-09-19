Yargıtay'dan emsal nitelikte karar: Nafaka ödemeyecek
19.09.2026 11:15
Kararda, nafaka bağlanan kadının düzenli ve sabit bir gelirinin olduğuna dikkat çekildi.
Yargıtay, boşandığı eşiyle aynı gelir düzeyindeki kadına nafaka bağlanması kararını bozdu.
Nafaka davalarıyla ilgili emsal nitelikte bir karar alındı.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşandığı eşiyle aynı gelir düzeyinde olup düzenli geliri bulunan kadına nafaka bağlanması yönündeki yerel mahkeme kararını hukuka aykırı bularak bozdu.
Dairenin kararına göre, İstanbul'da yaşayan bir çift, karşılıklı boşanma davası açtı.
Yargılamayı yapan Bakırköy 13. Aile Mahkemesi, tarafların evlilik birliğinin temelden sarsıldığı gerekçesiyle boşanmalarına, kadına yoksulluk nafakası bağlanmasına hükmetti.
YEREL MAHKEME HUKUKA UYGUN BULDU
İstinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 56. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu.
Boşanmasına karar verilen erkek, yerel mahkeme hükmüne itiraz ederek dosyayı Yargıtay'a taşıdı.
Hükmü bozan Yargıtay, tarafların gelir durumlarının birbirlerine denk olduğunu vurguladı.
YARGITAY KARARI BOZDU
Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yargılama aşamasındaki usuli işlemler ile tarafların boşanmasına ilişkin hüküm yönünden yerel mahkeme kararının onanmasına, kadına yoksulluk nafakası bağlanması yönünden ise hükmün bozulmasına karar verdi.
Dairenin kararında, kadının emekli olduğu, düzenli ve sabit bir gelirinin bulunduğu, ayrıca tarafların gelir durumlarının da birbirlerine yakın veya denk olduğu ifade edildi.
Tarafların gelir durumlarına ilişkin tespit karşısında kadına nafaka verilmesinin hukuka aykırı olduğu belirtilen kararda, şu ifadelere yer verildi:
"- Bu durum karşısında, davacı kadın yararına 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde düzenlenen yoksulluk nafakası koşulları oluşmamıştır. Davacı kadının yoksulluk nafakası talebinin reddi gerekirken kabulü doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir."