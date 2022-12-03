Yargıtay'dan emsal nitelikte tebligat kararı: SMS geçersiz sayılacak

Yargıtay, SMS ile yapılan tebligatın geçersiz sayılacağına karar verdi.

Bir fabrikada ustabaşı olarak çalışan işçi, ekonomik nedenler gerekçe gösterilerek kovulunca İş mahkemesi'nin yolunu tuttu.

İhbar tazminatı, ücret alacağı ile bir kısım işçilik alacaklarının davalılardan tahsilini talep etti. Davalı iddiaları redetti. Mahkeme, davanın açılmamış sayılmasına karar verdi. Kararı davacı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk dairesi girdi.

EMSAL NİTELİKTE

Kararda SMS ile yapılan tebligatın geçersiz olduğuna dikkat çekildi. Kararda; hukuki dinlenilme hakkının, bilgilenme / bilgilendirme, açıklama yapma, yargı organlarınca dikkate alınma ve kararların gerekçeli olması gibi hususları içerdiği hatırlatıldı.

Bilgilenme hakkının yargılamanın içeriğine dair tam bir bilgi sahibi olmanın yanında gerek karşı tarafın gerekse de yargı organlarının dosya içeriğine yapmış oldukları işlemleri öğrenmelerini kapsayacağı vurgulandı.

Kararda, "Duruşma günü ile tebligatın yapıldığı tarih arasında makul bir süre olmalıdır. Aksi takdirde tarafların hakları kısıtlanmış olur" ifadeleri kullanıldı.