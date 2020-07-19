Yargıtay'dan emsal 'sakal' kararı

Yargıtay, özel şirketlerde "sakal" konusunda emsal niteliğinde bir karara imza attı. Yazılı uyarılara rağmen sakalını kesmeyen bir çalışanın işe iade kararı bozuldu.



Çalıştığı özel şirkette yönetimin iki kez yazılı olarak uyarmasına rağmen sakalını kesmeyen yönetici, tazminatsız kovuldu. Konu yargıya taşındı.

İş Mahkemesi'nden yönetici için işe iade kararı çıktı. Ancak sakal konusunda emsal teşkil edecek bir karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin işe iade kararını bozdu.



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