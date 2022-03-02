Yargıtay'dan Galatasaray Adası kararı

Galatasaray, uzun zamandır süren Galatasaray Adası ile ilgili davanın, işletmecinin tahliyesine karar verilerek sonuçlandığını açıkladı.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 02.03.2022 - 10:00

Yargıtay'dan Galatasaray Adası kararı

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Kulübü, Galatasaray Adası işletmecisinin adayı tahliyesi konusunda İstanbul 22. İcra Hukuk Mahkemesi'nin kulüp lehine verdiği kararının Yargıtay tarafından onandığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kararın sarı-kırmızılı camiaya hayırlı olması dilenerek şu ifadelere yer verildi:

"Hukukun üstünlüğünü tescilleyen, haklının er ya da geç mutlaka üstün geleceğini bir kez daha kanıtlayan bu karar, Galatasaray camiasının zaferidir. Hukuki sürecin her aşamasında emek veren tüm paydaşlarımıza teşekkürü borç biliyoruz.''

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