Yargıtay , IBAN'ını başkasına kullandıran kişiler hakkında önemli bir karar verdi.

İddiaya göre; Aksaray'da gübre ilanı için iletişime geçen çiftçi aile, 332 bin 500 lirayı verilen banka hesabına yolladı. Gönderilen tutar, daha sonra 4 farklı hesaba aktarıldı. Gübre ise alıcıya teslim edilmedi.

Paraların yollandığı hesaplar ise nitelikli dolandırıcılık suçundan mahkum edildi. Hesaplarının başkalarınca yönetildiğini savunan bazı sanıklar ise dosyayı temyize taşıdı.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Dosyayı inceleyen Yargıtay 11. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin dolandırıcılık suçundan verdiği mahkumiyet halini, yeterli delil olmadığı için bozdu.

Yüksek Mahkeme, suçun banka hesaplarının kullandırılması ile sınırlı kalabileceğini kaydetti ve bu tarz durumlarda cezayı yarı yarıya indiren yasaya atıf yaptı.

Sanıkların suçlu olup olmadığı yeniden araştırılacak.

IBAN MAĞDURLARINA CEZA İNDİRİMİ GELMİŞTİ

IBAN mağdurlarının merakla beklediği 12. Yargı Paketi de 31 Temmuz 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Düzenlemeyle birlikte artık IBAN mağdurlarına verilecek cezalar yarı oranda indiriliyor.