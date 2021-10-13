Yargıtay'dan Kadir Şeker kararı

Haberler - DHA 13.10.2021 - 14:56
Kadir Şeker (20), Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılmıştı.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'e verilen cezanın yüksek olduğunu belirterek, 1'inci Ceza Dairesi'nden cezanın bozulmasını istedi.
KADİR ŞEKER 12 YIL 6 AY CEZA ALMIŞTI
Olay, geçen yıl meydana gelmişti. Kadir Şeker, 14 Ekim'de görülen duruşmada "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.
Suçu tahrik altında işlediği gerekçesiyle cezası 15 yıl hapse çevrilmiş, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.