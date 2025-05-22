Yargıtay'dan kapıyı kilitleyen eş kararı

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, tartışma sonrası eşini zorla evin dışına çıkarıp, kapıyı kilitleyerek içeri girmesini engelleyen kocaya kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan verilen mahkumiyeti onadı.

Dairenin kararına göre, Aksaray Eskil'de, başka bir kadınla ilişkisinin bulunduğu iddia edilen koca, bir süredir ailevi sorunlar yaşadığı eşiyle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında eşine hakaret eden kişi, onu zorla evden çıkarıp, kapıyı kilitleyerek içeri girmesini engelledi.

YEREL MAHKEME 10 AY HAPİS CEZASI VERDİ

Kadının şikayeti üzerine hakkında dava açılan sanık koca, Eskil Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 10 ay hapis cezasına mahkum edildi.