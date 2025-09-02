Yargıtay: Kadın uzun süre eve gelmedi diye boşanılmaz

Aydın Nazilli’de görülen karşılıklı olarak açılan boşanma davasında, istinaf incelemesi neticesinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi, kadın eşin, erkek eşin bilgi ve rızası dışında uzun süreli olarak aile konutundan ayrılmasını, "Evlilik birliğinin temelinden sarsılması" nedeni olarak görerek, erkek eş tarafından açılan boşanma davasının kabulüne karar verdi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi’nin kararı, kadın eş vekili tarafından temyiz edildi. HÜKMÜN BOZULMASI KARARI Temyiz incelemesi neticesinde, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kadın eşin, erkek eşin bilgi ve rızası dışında uzun süreli olarak aile konutundan ayrılmasının, Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesi gereği, "Evlilik birliğinin temelinden sarsılması" nedeni olmadığına karar verdi. Ayrıca erkek eş tarafından terke dayalı açılmış bir boşanma davası bulunmadığından, açılan boşanma davasına ilişkin hükmün bozulmasına karar verdi.

Yargıtay'dan boşanma davası kararı: "Kadının, eşinin bilgi ve rızası dışında uzun süreli olarak aile konutundan ayrılması erkek eş için evliliğin temelden sarsılması nedeni olamaz."

BOŞANMA DAVALARINDA YENİ DÜZENLEME YOLDA



Öte yandan boşanma davalarına ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, boşanma davalarına köklü değişiklikler getirecek yeni bir yargı paketinin yolda olduğunu duyurmuştu.



Paket kapsamında, "aile arabuluculuğu" sisteminin hayata geçirilmesi planlanıyor.



Tunç, boşanma sürecinde maddi tazminat, nafaka ve mal paylaşımı davalarının birbirinden ayrılabileceğini belirterek, yeni düzenlemenin "boşanma davalarının hızlanmasını" sağlayacağını söylemişti.



BOŞANMA DAVALARINDA ARTIŞ



Ayrıca boşanma davalarındaki artış Adalet Bakanlığı raporlarına da yansıdı.



Verilere göre, 2023 yılında 290 bin olan boşanma dosyası sayısı, 2024’te 320 bine çıkmış durumda.