Yargıtay'dan koruyucu aile kararı: Annesinin aldığı çocuğu, koruyucu aile ayda iki kez görebilecek

Biyolojik annesi tarafından bir aylıkken Sosyal Hizmetler'e bırakılan bir çocuk, anne ve baba bildiği onu büyüten koruyucu aileden 8 yıl sonra biyolojik annesinin ortaya çıkmasıyla ayrıldı.

Yargıtay emsal bir karara imza attı, çocuğun koruyucu aileyle iletişiminin kopmaması gerektiğini hükmetti. Koruyucu ailenin çocuğu ayda iki kez görmesine karar verildi.

"BENZER DURUMDA ÇOK AİLE VAR"

Kararı yorumlayan Avukat Ayşe Uyanık "Uygulamada daha önce koruyucu ailenin çocukla kişisel ilişki kurması kararı mevcut değildir. Hukuk mücadelemiz sonunda Yargıtay tarafından onandı. Kararla, çocukla koruyucu aile arasında kişisel ilişki kurulmasına karar verildi. Bu çok önemli. Benzer durumda çok aile var." dedi.

BİR AYLIKKEN VERDİ, 8 YAŞINDA GERİ ALDI

Edinilen bilgilere göre; koruyucu aileye verilen kız çocuğu için evlat edinme süreci devam ederken, biyolojik anne ortaya çıktı çocuğunu geri istedi.

8 yaşındaki çocuk, anne-babası bildiği aileden, okulundan ve yaşadığı şehirden ayrılmak zorunda kaldı.



Kouruyucu aile, büyüttükleri çocukla iletişimleri kesilince hukuk savaşı başlattı.

Yerel mahkemeye yapılan başvurularda, çocuğun biyolojik annesinde olmasına rağmen hiç tanımadığı insanlar ve çevrede olduğu belirtildi.



Kendilerine ulaşmak için yabancılardan yardım isteyeceği ve zarar görebileceği endişesi de gerekçe olarak mahkemeye sunuldu.

"ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI"NA DİKKAT ÇEKİLDİ

Aile Mahkemesi, koruyucu aileyi haklı buldu. "Çocuğun üstün yararı" nedeniyle ayda iki kez görüşmelerini hükmetti.

Temyiz üzerine dosya İstinaf'a taşındı, İstinaf Mahkemesi de yerel mahkemenin kararını onadı.

Biyolojik annenin itirazı üzerine dosyada son sözü, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi söyledi.

Yerel mahkemenin, koruyucu aile hakkını kaybeden çiftin çocukla kişisel ilişki kurma kararı onandı. Kararda, "Çocuğun üstün yararı"na dikkat çekildi.

