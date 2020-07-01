Yargıtay'dan Metin İyidil kararı

Anadolu Ajansı 01.07.2020 - 15:29 | Son Güncelleme : 01.07.2020 - 15:45
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Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün darbe girişimi sanığı eski Korgeneral Metin İyidil hakkındaki beraat kararını bozdu.
İyidil hakkındaki davada, istinaf mahkemesinin duruşma açmadan karar vermesini bozma nedeni sayıldı.
Yargıtay, İyidil'in eylemlerine ilişkin yapılan eksik incelemenin tamamlanmasının ardından sanığın asli fail olup olmadığına karar verilmesini istedi.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eski Tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu'na, anayasayı ihlal suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.