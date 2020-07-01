Yargıtay'dan Metin İyidil kararı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün darbe girişimi sanığı eski Korgeneral Metin İyidil hakkındaki beraat kararını bozdu.

Anadolu Ajansı 01.07.2020 - 15:29 | Son Güncelleme : 01.07.2020 - 15:45

Yargıtay'dan Metin İyidil kararı

İlişkili Haberler

Son dakika: Eski EDOK Komutanı Metin İyidil tutuklandı

Son dakika: Eski EDOK Komutanı Metin İyidil tutuklandı

Adalet Bakanı Gül'den Metin İyidil açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den Metin İyidil açıklaması

SON DAKİKA: Eski korgeneral Metin İyidil'e ağırlaştırılmış müebbet

SON DAKİKA: Eski korgeneral Metin İyidil'e ağırlaştırılmış müebbet

Eski EDOK Komutanı İyidil'in tutukluluğuna itiraza ret

Eski EDOK Komutanı İyidil'in tutukluluğuna itiraza ret

Eski EDOK Komutanı Metin İyidil'in beraatine bozma istemi

Eski EDOK Komutanı Metin İyidil'in beraatine bozma istemi

Son dakika haberi! 

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün darbe girişimi sanığı eski Korgeneral Metin İyidil hakkındaki beraat kararını bozdu.

İyidil hakkındaki davada, istinaf mahkemesinin duruşma açmadan karar vermesini bozma nedeni sayıldı.

Yargıtay, İyidil'in eylemlerine ilişkin yapılan eksik incelemenin tamamlanmasının ardından sanığın asli fail olup olmadığına karar verilmesini istedi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eski Tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu'na, anayasayı ihlal suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...