Yargıtay'dan "öğrenciye kağıt yedirme" kararı

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, kağıttan uçak yaparak okul bahçesine atan öğrencisine kağıt yedirmeye çalışan öğretmene verilen beraat kararını bozdu ve öğretmenin, "kötü muamele" suçundan yargılanması gerektiğine işaret etti.  Yüksek mahkemenin önüne giden davada, bir öğretmen şahitlerin önünde öğrenciye kağıt yedirmek istedi, öğrenci kağıdı çiğnedi ancak yutamadı.

Yargıtay'dan "öğrenciye kağıt yedirme" kararı

İlişkili Haberler

Yargıtay, "sizi köpeğime ısırtırım" sözünü silahla tehdit saydı

Yargıtay, "sizi köpeğime ısırtırım" sözünü silahla tehdit saydı

Yargıtay, banka şifresi kırılarak yapılan hırsızlığı 'nitelikli' saydı

Yargıtay, banka şifresi kırılarak yapılan hırsızlığı 'nitelikli' saydı

Okul bahçesine kağıttan uçak atan öğrenciye kağıt yedirmeye çalışan öğretmene "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlamalarıyla yargılandığı davada verilen beraat kararı Yargıtay'dan döndü.

Dairenin kararına göre, 2015'te İzmir Aliağa'da bulunan okuldaki öğrencilerden biri, kağıttan uçak yaparak sınıfın penceresinden okul bahçesine attı. Bunu gören bir , öğrenciyi yanına çağırdı ve diğer öğrencilerin gözü önünde kopardığı kağıt parçasını yemesini istedi. , bir süre kağıdı çiğnedikten sonra yutamadığı için çöpe çıkardı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonucu öğretmen hakkında "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlamasıyla dava açıldı. Yargılamayı yapan Aliağa 1. Asliye Mahkemesi, atılı suçların unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Beraat kararına savcılık tarafından yapılan itiraz üzerine dosya Yargıtay'a geldi. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

1 YILA KADAR HAPİS

Dairenin bozma kararında, sanık öğretmenin eyleminin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 232/2. maddesinde düzenlenen "kötü muamele" suçu kapsamında olup olmadığı yönünden değerlendirme yapılmadığına işaret edildi.

Mahkemenin, "kötü muamele" suçu bakımından da değerlendirme yaparak sonucuna göre hüküm kurması gerektiği vurgulanan kararda, "Sanık hakkında atılı suçun unsurları oluşmadığından bahisle beraat kararı verilmesi kanuna aykırı görüldüğünden hükmün bozulmasına karar verildi" ifadeleri kullanıldı.

Türk Ceza Kanunu'nun 232/2. maddesi uyarınca belirtilen suçu işleyene 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...