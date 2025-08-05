Aslı Baş davasında Yargıtay kararı
Manken Aslı Baş, Muğla'da bir villada 6,5 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetmişti. Baş'ın ölüm nedeni aradan geçen 15 yılda belirlenemedi. Hukuki süreç devam ederken Yargıtay önemli bir karar aldı. Cinayet suçlamasıyla beraat eden sanıklar hakkındaki karar bozuldu.
Birçok güzellik yarışmasında derece elde eden, "Modeller kraliçesi" olarak bilinen manken Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili davada alınan beraat kararları 15 yıl sonra Yargıtay tarafından bozuldu.
Aslı Baş, 2010 yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde turizmci Ahmet Bayer'e ait villada 6,5 metre yükseklikten düşerek 32 yaşında hayatını kaybetmişti.
Cinayet mi, kaza mı yoksa intihar mı? Baş'ın ölüm nedeni aradan geçen 15 yılda belirlenemedi.
Ahmet Bayer'in oğulları Volkan ve Hakan Bayer delil yetersizliği gerekçesiyle cinayet suçlamasından beraat etmişti.
Delilleri gizlediği ve yalan beyan verdiği iddia edilen 6 sanık hakkındaki suçlamalar da düşmüştü.
35 duruşmanın ardından alınan karar 2020 yılında istinafa taşınmış, dosya daha sonra Yargıtay'a gitmişti.
Yargıtay beraat kararlarını bozdu.
Yargıtay Ceza Dairesi HTS kayıtlarına dikkat çekti. Aslı Baş'ın öldüğü gece aynı konutta bulunan Ahmet Derya'ya mesaj attığı, mesaj içeriğinin adli emanette bulunamadığı belirtildi.
Bir tanığın ise hiç dinlenmediği kaydedildi. Ayrıca güvenlik kamerası kayıtları ile ilgili bir işlem yapılıp yapılmadığına yönelik yeterli araştırma yapılmadığı ifade edildi.
Bu aşamada yerel mahkeme ya Yargıtay'ın bozma hükmüne uyacak ya da kararında direnecek. Her iki durumda da taraflar adına yargı yolları yine açık.
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