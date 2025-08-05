Aslı Baş davasında Yargıtay kararı

Birçok güzellik yarışmasında derece elde eden, "Modeller kraliçesi" olarak bilinen manken Aslı Baş'ın ölümüyle ilgili davada alınan beraat kararları 15 yıl sonra Yargıtay tarafından bozuldu.

35 duruşmanın ardından alınan karar 2020 yılında istinafa taşınmış, dosya daha sonra Yargıtay'a gitmişti.

Yargıtay beraat kararlarını bozdu.



Yargıtay Ceza Dairesi HTS kayıtlarına dikkat çekti. Aslı Baş'ın öldüğü gece aynı konutta bulunan Ahmet Derya'ya mesaj attığı, mesaj içeriğinin adli emanette bulunamadığı belirtildi.



Bir tanığın ise hiç dinlenmediği kaydedildi. Ayrıca güvenlik kamerası kayıtları ile ilgili bir işlem yapılıp yapılmadığına yönelik yeterli araştırma yapılmadığı ifade edildi.



Bu aşamada yerel mahkeme ya Yargıtay'ın bozma hükmüne uyacak ya da kararında direnecek. Her iki durumda da taraflar adına yargı yolları yine açık.