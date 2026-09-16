Yargıtay'dan peşin kira kararı. Ev satılırsa kiracı ne yapacak?

Kiracı ile ev sahibi arasındaki kira tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. Evini satan ancak satıştan sonraki döneme ait kira bedelini de tahsil eden eski mülk sahibi ile ilgili uyuşmazlıkta Yargıtay , emsal nitelikte bir karar verdi.

Davaya konu olan olayın geçmişi 2023 yılına dayanıyor. B.K. isimli kişi, yeni bir ev aldı. Yeni ev sahibi, eski malik ile kiracı arasında kira sözleşmesinin devam ettiğini öğrendi. Kiracının, eski ev sahibinin ısrarı üzerine bir aylık kira bedelini yanlışlıkla eski malikin hesabına yatırması üzerine uyuşmazlık çıktı.

Evin yeni sahibi B.K., durumu eski mülk sahibine bildirmesine rağmen kira bedelinin iade edilmemesi üzerine konuyu yargıya taşıdı. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran B.K., eski malikin kiracıdan 13 bin 500 lira kira bedelini tahsil ettiğini, kendisinin talebine rağmen bu parayı iade etmediğini belirterek itirazın iptalini istedi.