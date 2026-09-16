Yargıtay'dan peşin kira kararı. Ev satılırsa kiracı ne yapacak?
16.09.2026 10:25
Yargıtay kararına göre, satıştan sonraki döneme denk gelen ve peşin ödenen kira yeni ev sahibine iade edilecek.
Evini satan eski malikin, satıştan sonraki döneme ait peşin kira bedelini de tahsil edemeyeceğine hükmeden Yargıtay, bu kısmın yeni ev sahibine iade edilmesi gerektiğine karar verdi.
Kiracı ile ev sahibi arasındaki kira tartışmalarına bir yenisi daha eklendi. Evini satan ancak satıştan sonraki döneme ait kira bedelini de tahsil eden eski mülk sahibi ile ilgili uyuşmazlıkta Yargıtay, emsal nitelikte bir karar verdi.
Davaya konu olan olayın geçmişi 2023 yılına dayanıyor. B.K. isimli kişi, yeni bir ev aldı. Yeni ev sahibi, eski malik ile kiracı arasında kira sözleşmesinin devam ettiğini öğrendi. Kiracının, eski ev sahibinin ısrarı üzerine bir aylık kira bedelini yanlışlıkla eski malikin hesabına yatırması üzerine uyuşmazlık çıktı.
Evin yeni sahibi B.K., durumu eski mülk sahibine bildirmesine rağmen kira bedelinin iade edilmemesi üzerine konuyu yargıya taşıdı. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran B.K., eski malikin kiracıdan 13 bin 500 lira kira bedelini tahsil ettiğini, kendisinin talebine rağmen bu parayı iade etmediğini belirterek itirazın iptalini istedi.
Mahkemenin ret kararının ardından dosya Yargıtay'a taşındı.
MAHKEME DAVAYI REDDETTİ
İlk derece mahkemesi, davanın reddine hükmetti. Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, kararın kanun yararına bozulması istemiyle Yargıtay'a başvurdu.
Dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira sözleşmesine göre bedelin her ayın 15'inde peşin ödendiğini ve kiracının 13 bin 500 lirayı eski malikin hesabına yatırdığını anımsattı.
Dairenin kararında, kiralanan evin 18 Aralık 2023 tarihinde yeni malik B.K.'ya satıldığı, kiracının ödediği 13 bin 500 liranın ise 15 Aralık 2023 ile 14 Ocak 2024 dönemine ait olduğu belirtildi.
"YENİ EV SAHİBİ SÖZLEŞMENİN TARAFI OLDU"
Yargıtay, kira sözleşmesinin kurulmasından sonra taşınmazın el değiştirmesi halinde yeni malikin kira sözleşmesinin tarafı olduğunu belirtti. Bu durumu gerekçe gösteren Yargıtay, eski malikin, satış tarihinden sonraki döneme ait kira bedelini tahsil etme yetkisinin bulunmadığına dikkat çekti.
Kararda, eski malikin peşin olarak tahsil ettiği kira bedelinin 18 Aralık 2023'ten sonraki döneme denk gelen kısmını yeni ev sahibine iade etmekle yükümlü olduğu ifade edildi.
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemesinin bu hususu dikkate almadan davayı reddetmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına temyiz istemini kabul eden Yargıtay, mahkeme kararını sonuva etkili olmamak üzere kanun yararına bozdu.
Karara göre, taşınmazın satıldığı tarihten sonraki döneme ait peşin kira bedeli eski malikte kalmayacak, bu döneme ilişkin kira yeni malikin hakkı olacak.
KANUN YARARINA BOZMA NEDİR?
Kanun yararına bozma, istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş mahkeme kararlarında hukuka aykırılık bulunması durumunda başvurulan olağanüstü bir kanun yoludur.
Bu karar alındığında, Yargıtay dosyayı ilgili mahkemeye gönderir ve yerel mahkeme Yargıtay'ın bozma gerekçesine uygun yeni bir karar verir.