Yargıtay'dan Reina saldırısı kararı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da 2017 yılbaşı gecesi düzenlenen 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davada, saldırının faili Abdulkadir Masharipov'a verilen 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1368 yıl hapis cezası ile 31 sanık hakkındaki süreli hapis cezalarının onanmasına karar verdi.



Daire, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince 7 Eylül 2020'de karara bağlanan dava dosyasına ilişkin 48 sanık yönünden temyiz incelemesini tamamladı.



Buna göre, DAEŞ terör örgütü mensubu ve saldırının faili sanık Masharipov'a "Anayasa'yı ihlal" suçundan 1 kez, "kasten öldürme" suçundan da 39 kez olmak üzere verilen 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 1368 yıl hapis cezası onandı.



Daire, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 aydan 12 yıla kadar değişen süreli hapse mahkum edilen 30 sanık hakkındaki hükümler ile bir sanık hakkındaki "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan kurulan mahkumiyet hükmünü de uygun buldu.



BOZMA KARARLARI



Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yerel mahkemece "terör saldırısının planlayıcısı" olarak kabul edilen İlyas Mamaşaripov'a "Anayasa'yı ihlal etmeye yardım" suçundan 20 yıl, 39 kişiye karşı "tasarlayarak öldürmeye yardım" ve 79 kişiye karşı "tasarlayarak öldürmeye teşebbüse yardım" suçlarından verilen 1432 yıl hapis cezasını ise bozdu.



"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan süreli hapis cezasına çarptırılan 11 tutuksuz sanık hakkında "mahkumiyetlerine yeterli kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı" gerekçesiyle, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan mahkumiyetlerine karar verilen bir sanık hakkında ise "fazla ceza tayini" nedeniyle bozma kararı verildi.



Daire, 2 sanık hakkındaki hükümlerin önceki aşamalarda kesinleştiği, bir sanığın temyiz başvurusunun ise gerekçesiz olduğu nedeniyle temyiz istemlerinin reddine hükmetti.



29 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Beşiktaş Ortaköy'de, 2017'ye girmek için bir araya gelenlerin bulunduğu Reina gece kulübüne, "Ebu Muhammed el Horasani" kod isimli Özbekistan vatandaşı Abdulkadir Masharipov tarafından, DAEŞ terör örgütünün talimatı doğrultusunda kalaşnikof marka otomatik tüfekle saldırı yapılmıştı. Kulübün kapısındaki kişilere ateş açtıktan sonra içeri giren Masharipov, 29 kişiyi öldürmüş, saldırıda 78 kişi de yaralanmıştı.



Masharipov, yargılanması sonucu yerel mahkemece 40 kez ağırlaştırılmış müebbetle 1368 yıl hapis cezasına çarptırılmış, diğer sanıklardan bazılarına süreli hapis cezası verilmiş, 11 sanık tüm suçlamalardan beraat etmişti. Yerel mahkemenin haklarında beraat kararı verdiği 11 sanık hakkındaki hükümler ise önceki aşamalarda kesinleşmişti.