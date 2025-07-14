Yargıtay'dan resmi nikah kararı

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2021 yılında verdiği emsal karara göre, resmi nikah vaadiyle kandırılarak uzun süre evli gibi yaşayan kadınlar manevi tazminat talep edebiliyor.

Karar, resmi nikah vaadiyle kandırılan, bu vaat doğrultusunda uzun süre evli gibi hayat süren ve sonrasında herhangi bir hukuki güvence olmaksızın ilişkisi sonlandırılan kadınlar açısından önemli dönüm noktası sayıldı.