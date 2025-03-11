Yargıtay'dan sosyal medya kararı: Habersiz fotoğraf paylaşımına hapis cezası verildi

Arkadaşı ile birlikte çekildikleri fotoğrafı habersiz bir şekilde sosyal medyada paylaşan bir kişinin söz konusu arkadaşını hedef alan küfürlü ifadeleri üzerine olay mahkemeye taşındı.

TRT Haber'in haberine göre; ilk derece mahkemesi sanığın beraatına karar verdi. Bölge Adliye Mahkemesi bu kararı bozarak, sanığı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, kişisel verilerin hukuka aykırı bir şekilde yayılmasını ve ele geçirilmesini gerekçe olarak gösterdi.



Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği kararın ardından sanık, fotoğrafın arkadaşının rızasıyla çekildiğini belirterek temyize başvurdu.

Ancak Yargıtay 12. Ceza Dairesi, temyiz başvurusunu reddederek,verilen cezanın onanmasına karar verdi.



Karar, sosyal medya kullanımıyla ilgili önemli bir emsal teşkil etti.