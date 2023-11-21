Yargıtay'ın AYM üyeleri hakkındaki suç duyurusuna mevzuat incelemesi

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay için ihlal kararı veren 9 AYM üyesi hakkındaki suç duyurusuyla ilgili süreç işliyor.

Alınan bilgiye göre, Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına uyulmamasına ve bu kararı veren üyeler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar veren Yargıtay 3. Ceza Dairesi, suç duyurusu dilekçesini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

BİR SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ



Başsavcılıkta konuyla ilgili bir savcı görevlendirildi. Savcı mevzuat çalışması yaparak, Başsavcı Bekir Şahin'e sunacak

Başsavcı Şahin'in incelemesinin ardından mevzuat gereği dilekçeyi AYM'ye sunması bekleniyor.



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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un, "Başkan ve üyeler hakkında inceleme ve soruşturma"yı düzenleyen 16. maddesindeki prosedürü işletecek.



Kanunun 16. maddesi, Başkan ve üyelerin görevlerinden doğan suçları için soruşturma açılmasının AYM Genel Kurulu kararına bağlı olduğunu hüküm altına alıyor.



Buna göre, haklarında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen üyelerle ilgili soruşturma açılmasına yer olup olmadığının belirlenmesi konusunun Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda görüşülmesi gerekiyor. Ancak hakkında işlem yapılan üye veya üyeler görüşmeye katılamıyor.



Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun, başkan, iki başkanvekili dahil 15 üyesi bulunuyor.



Can Atalay hakkındaki ihlal kararı, Anayasa Mahkemesinin 9 üyesinin oy çokluğuyla alınmıştı. Çoğunluk görüşüne, 5 üye karşı oy kullanmış, bir üye ise karar günü Genel Kurul'a mazeret bildirerek katılmamıştı.



Genel Kurul'un, Başkan veya başkanvekilinin başkanlığında en az 10 üye ile toplanması gerekiyor. Genel Kurul salt çoğunlukla karar alıyor.

