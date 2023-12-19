Yarıda kalan maçın sonucu ne olur? İşte yarıda kalan maçların sonucuna dair bilgiler

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor - Trabzonspor maçı yarıda kaldı. Ev sahibi takım 73. dakikada sahadan çekildi. Futbolseverler ise bu maçın ardından neler olacağını merak ediyor.



YARIDA KALAN MAÇIN ARDINDAN NE OLUR?



Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Müsabaka Talimatı'nda, "Müsababakyı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir.



Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır.



Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen veya sahayı terk eden takımlara hükmen mağlubiyet kararıyla birlikte alt lige düşürülme kararı verilir." ifadeleri yer alıyor.



İSTANBULSPOR-TRABZONSPOR MAÇI YARIDA KALDI



Trendyol Süper Lig'in 17. haftasındaki İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşması yarıda kaldı.



İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada, bordo-mavili takımı 2-1 öne geçiren golden önce Loshaj ile Mendy arasında Trabzonspor ceza sahası önünde yaşanan mücadele sonrasında Loshaj yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan oyunu devam ettirdi ve pozisyonun devamında bordo-mavili takım ikinci golünü attı. VAR incelemesinin ardından da hakem Şansalan gol kararını verdi.



Mücadelenin 73. dakikasında saha kenarına gelen İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakemin ikinci gol öncesinde faul kararı vermemesine tepki olarak takımını sahadan çekti. İstanbulsporlu bazı futbolcuların uzun süre oyuna devam etme ısrarına rağmen başkan Sarıalioğlu kararını değiştirmedi ve takımını sahadan çekti.



Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da saha kenarına gelerek konuştuğu Ecmel Faik Sarıalioğlu kararından dönmedi ve İstanbulsporlu oyuncular soyunma odasına gitti.



Yarıda kalan karşılaşmayla ilgili son kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.